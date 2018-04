„Maradnak a polgármesterek, a vidéki szavazatokat meg kell hálálnia a kormánynak”

Megmarad-e a kistelepülések önállósága, lesz-e polgármesterválasztás ezeken 2019-ben? A kérdés a választások előtt merült fel és utána is aktuális: vajon mit lépnek a kormánypártok kétharmados többségük birtokában? Április 8-a előtt is az volt a véleménye Schmidt Jenőnek, a Somogy megyei Tab fideszes polgármesterének: nem várható a kistelepülési önkormányzatok teljes "lebutítása".

Lengyel Róbert független siófoki polgármester, a Magyar Polgármesterek Közössége (MPK) elnöke ezzel szemben akkor arra hívta fel a figyelmet: két éve jár körbe az a tanulmány, ami az önkormányzatok elképzelt jövőjét taglalja és abban bizony olyat lehet olvasni, hogy a "helyi hivatalok megszüntetése, önkormányzati testületek, polgármesterek önállóságának csorbítása, az önkormányzatok szoros kormányzati kontroll alatt tartása" vár a helyhatóságokra 2020-ig.

Már a választások után mondta Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök, hogy a vidék szavazatait figyelembe kell vennie a kormánynak. Úgy vélte, ha a szakmai részt nem is, az iskolák üzemeltetését vissza kéne adni az önkormányzatoknak állami finanszírozással, ugyanis "ha azt a pénzt, amit az iskolarendszer átalakítására költöttünk, az önkormányzatoknak adták volna, ma jobb volna az iskolák helyzete. A településeknek ugyanis szívügyük az oktatás, az, hogy milyen körülmények között tanulnak a helyi gyerekek. És egy égőcserére sem kéne hónapokat várni."

A somogyi fideszes polgármester a tíz éve elmaradó önkormányzati köztisztviselői béremelésről azt mondta: "Jó játék, hogy egy önkormányzati érdekvédelmi szervezet (a kaposvári Szita Károly által elnökölt Megyei Jogú Városok Szövetsége – a szerző) nem hajlandó azonosulni a másik két nagy szervezet javaslatával, így aztán könnyű rámondani, hogy nincs béremelés, mert nincs egységes önkormányzati álláspont. Háromszáz önkormányzat képes saját erőből, a helyi adóbevételeinek köszönhetően a béremelésre, 2700 nem, ami 1200 hivatalt jelent."

Schmidt a Modern Városok Programmal kapcsolatosan is fenntartásait hangoztatta, "2000 milliárd forintot hazai forrásból kéne három év alatt előteremteni, ennyi pénz ennyi idő alatt nem fog jutni erre a költségvetésből és azt is meg kéne gondolni, hogy csak olyan beruházásokat hozzanak létre, amit azután az adott város üzemeltetni is képes az adófizetők pénzéből."

A Modern Falu program beindítására is számít a TÖOSZ-elnök, ezt Orbán Viktor ígérte meg a kampány hevében. "25-30 kilométerenként 1-2 munkalehetőséget kellene teremteni, kerül, amibe kerül, és hozzá infrastruktúrát (települések közötti utat, internetet), szolgáltatásokat, óvodát, modern települési központokat, mert máskülönben fokozódik az elvándorlás a falvakból. Ma 3 millió ember él 2000 fő alatti településen, de ha nem lépünk valamit sürgősen, 1 millió be fog költözni a városokba és falun csak az idősek maradnak."