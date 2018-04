Saját magát lövi lábon a Fidesz, ha kinyírja a kistelepülési önkormányzatokat?

Az elemzés rámutat, hogy a Fidesz-KDNP országos listája az áprilisi választáson 56 százalékos támogatással nyert a községekben Budapesten azonban 38 százalékot kapott, ami stagnálást jelent a 2014-es eredményhez képest.

Jövőre elvesztheti Budapestet a Fidesz, gyorsan megszüntethetik az önkormányzatok hatalmát Az április 8-i választási eredményekből ismeretes, hogy Budapesten a Fidesz számos helyen kikapott, vagy csak kis különbséggel győzött. Ennek tudatában készülhetnek Orbán Viktorék arra, hogy jövő őszre, amikor az önkormányzatok többsége ellenzéki kézbe kerülhet, a kerületi vezetések már csak aprópénzzel, jelentéktelen feladatokat láthassanak el.

Beszédes adat, hogy minél kevesebben élnek az adott településen, annál magasabb a Fidesz-KDNP lista támogatottsága:

5000 fő alatt: 56 százalék

4000 fő alatt: 56,50 százalék

3000 fő alatt: 57,10 százalék

2000 fő alatt: 58,10 százalék

1000 fő alatt: 59,90 százalék

500 fő alatt: 62,20 százalék.

A PA szerint a szavazási motivációt - a kormányzati teljesítmény megítélésén kívül - nagyban befolyásolta a "véleményvezérek" szerepe.

A kistelepüléseken ez leginkább a helyi képviselő-testület tagjait és a polgármestert jelenti, az ő magatartásuk és viszonyulásuk döntő.

Egyszer már múlt rajtuk a kétharmad

A 2014-ben kezdődött önkormányzati ciklusnak a kistelepülések polgármesterei úgy vágtak neki, hogy jelentősen megnyirbálták a személyes járandóságaikat.

A 2015-ös tapolcai és veszprémi időközi országgyűlési választásokon pedig a Fidesz épp a falvakban szerepelt rosszabbul, mint azt az előzetes várakozások alapján sejteni lehetett. Nem véletlen, hogy 2015-2016-ban több kísérlet is történt a helyzet rendezésére, amihez viszont akkor már nem volt kétharmados többség.

2016 végén aztán született egy többpárti kompromisszum, melynek értelmében például az 500 fő alatti települések vezetőinek majdnem duplájára emelték a fizetését.

Ez a lépés újra stabilizálta a kormánypártok és a kistelepülési polgármesterek közötti politikai kapcsolatot és jó viszonyt.

Ezt majdnem sikerült elbaltázniuk, amikor a választás előtt kiderült, hogy a Fidesz az 5000 fő alatti települések önkormányzatiságának teljes felszámolását tervezi.

Mikor észbe kaptak, Orbán Viktor gyorsan levelet írt a kistelepülési polgármesternek, melyben cáfolni igyekezett, hogy valóban erre készülne a kormányzat, ami úgy tűnik elegendő biztosíték volt a polgármestereknek ahhoz, hogy a kormánypártnak tetszően befolyásolják a helyi közhangulatot.

Kétes biztonság

Az elemzés szerint a Fidesz az újabb kétharmaddal három nagy területhez is hozzányúlhat:

az államszerkezethez (prezidenciális rendszer kiépítése),

az önkormányzatisághoz és

az igazságszolgáltatás struktúrájához.

A PA szerint a kormánypártok nagyon erős kistelepülési támogatottsága miatt politikai öngyilkosság lenne meglépni a kistelepülési önkormányzatiság tervezett eltiprását, és ebben lássuk be, van is ráció, ahogy Budapest önkormányzatiságának csorbításában/felszámolásában is.

Bár, ha a Fidesz eddigi politikai szövetségeseinek sorsából indul ki az ember, akkor nem tűnik túl elképzelhetetlennek, hogy Orbánék a gesztus ellenére is keresztül viszik a letagadott koncepciót.

