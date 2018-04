Nem felhőtlen az öröm Koreában: az ellenzék szerint színjáték a nagy békülés

Megosztottak a dél-koreai pártok a demarkációs vonalon fekvő Panmindzsonban pénteken lezajlott Korea-közi csúcstalálkozóval kapcsolatban, a legnagyobb ellenzéki párt, a Szabad Korea Párt (LKP) egyenesen

nevezte a történelmi eseményt.

Az LKP álláspontját Hong Jun Pjo, a párt vezetője tolmácsolta Facebook-oldalán röviddel az után, hogy nyilvánosságra hozták Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök tanácskozásának zárónyilatkozatát.



A két vezető megfogadta, hogy együttes erőfeszítéssel idén hivatalosan is lezárják az 1950-53-as koreai háborút, Kim Dzsong Un pedig elkötelezettségét fejezte ki pénteken országa nukleáris programjának felszámolása és a Koreai-félsziget teljes atommentesítése mellett.

A pénteki tárgyalások végén közös nyilatkozatot tett Kim Dzsongun észak-koreai diktátor és Mun Dzsein dél-koreai elnök. Eszerint együtt dolgoznak majd a félsziget teljes atommentesítéséért, valamint még 2018-ban hivatalosan is aláírhatnak egy békeegyezményt, amivel formálisan is lezárnák a ténylegesen csak 1950 és 1953 között zajló koreai háborút - számol be a CNN.