Tom Cruise három felvétel kedvéért 106-szor ugrott ki egy repülőből

Érkezik a hatodik Mission: Impossible, Utóhatás alcímmel, ami ismét egy tömény akciófilm lesz. A forgatást véresen komolyan vették, Tom Cruise benézett egy ugrást, eltört a bokája, de a jelenetet így is befejezte, láthatjuk is majd a filmben.

A most zajló CinemaConon több újdonság is kiderült az akciójelenetekről, erről számol be az Index. A főszereplő 25 ezer láb, azaz több mint hétezer méter magasságból 106-szor ugrott ki, hogy tökéletes legyen az a három jelenet, amit a rendező akart. Közben egy másik ejtőernyős folyamatosan ugrott vele a fejére rögzített kamerával, csak hogy filmezni tudja.

„Megtettünk mindent ezért a filmért, ami fizikailag lehetséges, anélkül, hogy megöljük Tomot”

- mondta a rendező.

Magyar premier: augusztus 2.