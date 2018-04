Váltott a Jobbik: a jövőben egy elnök és egy elnökhelyettes vezeti majd a pártot

A Jobbik szombati kongresszusa nagy arányban, több mint 82 százalékos támogatottsággal mondott igent a szervezeti átalakításra: eszerint a jövőben egy elnök, egy elnökhelyettes és hat alelnök vezeti majd a pártot. Eldőlt az is, hogy megmarad az elnöki vétó intézménye is. Így az elnök továbbra is megvétózhatja az alelnökök kinevezését.