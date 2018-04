Elfogták Kósa Lajos csengeri háztartásbelijét Svájcban

Pénteken, néhány órával az után, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda körözése nyomán a Fővárosi Törvényszék kiadta az európai elfogató parancsot, a svájci hatóságok elfogták Szabó Gáborné Matkó Máriát, a szélhámos csengeri nőt - értesült a portál.

Kósa Lajos csengeri háztartásbeli ismerősnője fél és védelmet akar kérni Két napja körözést adtak ki a 1300 milliárd forintos Kósa-ügy főszereplője, Szabó Gáborné ellen. A rendőrség honlapján található adatok szerint csalás miatt elfogatóparancs van érvényben. A csengeri nő - aki jelenleg külföldön tartózkodik - a Független Hírügynökségnek adott interjút, és arról számolt be, hogy félelemben tartják őt, ezért védelmet fog kérni a hatóságoktól.

Emlékezetes, Szabó Gáborné az a csengeri "háztartásbeli", aki hiteles közjegyzői papírokkal alátámasztva bízta meg Kósa Lajost, hogy rendelkezzen 1350 milliárd forintos vagyona felett. Sőt, a fideszes politikus még azt is kijárta, hogy az édesanyjának is jusson 800 millió forint. Ám hiába hozta le a kampányban a hírt az azóta már megszűnt Magyar Nemzet, hiába került a kamerák előtt többször önellenmondásba Kósa Lajos, és hiába kellett a sajtó elől menekülő miniszter miatt kirúgni egy szerencsétlen portást, így is megnyerte egyéni választókerületét.

A pestisracok.hu szerint a Fővárosi Törvényszék az NNI körözése nyomán, a Fővárosi Főügyészség indítványára elrendelte az európai elfogatóparancs kiadását, és "bennfentes információik" szerint az asszonyt Svájcban pénteken elfogták. Vele volt egy üzlettársa, és két családtagja is. A lap szerint a kiadatás hónapokat vehet igénybe.