Magyar zászlót lopott a román szurkoló

A román labdarúgó-bajnokság alsóházában megrendezett Sepsi OSK–Dinamo meccset nem bírta végig a fővárosi közönség, főleg miután a hazaiak a 91. percben már 2-0-ra vezettek. A második gól után egy vendégszurkoló szaladt be a pályára, kezében egy magyar zászlóval, majd miután leteperték őt a biztonságiak, a társai megpróbálták áttörni a nézőtért elválasztó kerítést, azonban a rendőrök könnygázt vetettek be, így ez a terv is füstbe ment.

Aztán a rendőrök kitakarították a vendégszektort, miközben az Sepsi tábora felől zúgott a Ria-Ria-Hungária.

A meccset végül sikerült befejezni, így hivatalos a 2-0-ás győzelmük.