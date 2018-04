Bécs és Budapest közösen rendezne jégkorong-világbajnokságot

A sportvezető az M1 aktuális csatorna hétfői, Ma reggel című műsorában értékelte a szombaton zárult budapesti divízió I/A-s világbajnokságot - amelyen a magyar válogatott negyedik lett -, és elárulta, néhány év múlva ismét esély lehet egy hazai világeseményre.



"Itt volt a nemzetközi szövetség főtitkára, volt egy közös vacsora is, és teljesen el volt ájulva Budapesttől és a rendezvénytől. Mondta, hogy a szurkolók és a körülmények teljesen A csoportos szintűek. Azt is megemlítette, érdemes lenne gondolkoznunk azon, hogy 2023-ban Béccsel közösen rendezzünk világbajnokságot" - nyilatkozta a szakmai alelnök.



Hozzátette, érdemes átgondolni az ötletet, mert a magyar jégkorong egyik fő célja, hogy 2025-re stabil csapata legyen az elitmezőnyben.



A múlt heti torna megrendezéséhez a német szövetség elnöke is gratulált, csak a jég minősége miatt érte kritika a szervezőket. Kovács Zoltán elismerte, hogy egy méterrel a jég fölött fagypont alatti hőmérséklet helyett 17 fok volt, ez pedig valóban rontotta a játék színvonalát, és zavarta a játékosokat. Hozzátette, ezen mindenképpen változtatni kell a jövőben.



Május 18-án Koppenhágában jelölik ki a jövő évi divízió I/A-s világbajnokság helyszínét. A sportvezető szerint valószínűleg Szlovéniában vagy Litvániában lesz a torna, a magyarok csak akkor pályázhatnak ismét, ha más ország nem jelentkezik.



A magyar válogatott szövetségi kapitányának szerződése lejár. Kovács leszögezte, csak a szakmai értékelés után lehet majd válaszolni rá, hogy Jarmo Tolvanen marad-e a kispadon, vagy új szakember érkezik, de érzése szerint a finn edző minden tőle telhetőt megtett a sikerért.