Évekig futhat az állam a kamupártok által lenyúlt pénzek után

Emlékezetes, a 2018-as országgyűlési választáson 23 párt neve szerepelt, többségükről már jóval a voksolás előtt tudni lehetett, hogy teljesen esélytelen, a protestszavazatok szétforgácsolására és a választási csalások megkönnyítésére az arénába dobott kamuformációról van szó.

Annak ellenére, hogy a Jobbik már a választási rendszer módosítása óta szorgalmazta, hogy szűrjék ki ezeket az alakulatokat a rendszerből, mivel a Fidesznek jól jöttek a szélhámosok, nem történt érdemi változás a szabályozásban, ennek pedig most újfent az adófizetők isszák meg a levét.

16 pártnak ugyanis még az 1 százalék megugrása sem sikerült, vagyis nekik vissza kell fizetniük a kampányra kapott támogatás összegét:

a hatóságok azonban bottal üthetik a nyomát a nagyjából 3 milliárd 61 millió 716 ezer forintnak.

A kamupártoknak a választási eredmény kihirdetése után 15 napjuk volt önkéntesen visszafizetni az összeget, ezután indul a behajtás. A tartozás a Magyar Államkincstár felé áll fenn, amely a NAV-on keresztül hajtja ezt be,

ám a végrehajtás rendkívül hosszadalmas lesz, akár két-három évet is igénybe vehet.

Ha a NAV behajtása nem vezet eredményre, a pártvezető tisztségviselőinek saját vagyonukból kell visszafizetniük a kampánytámogatást.

Az a kamupárt, amelyik eleve tudta, hogy ő fölveszi a kampánytámogatást, de ezt nem is akarja visszafizetni, ott valószínűleg olyan vezető tisztségviselők vannak, akiknek semmilyen végrehajtható vagyonuk nincsen.

Van olyan alakulat, ami még a 2014-ben kapott 300 millió forinttal sem tudott elszámolni.

Azt eddig is egyértelműen tudni lehetett, hogy az országos listaállítás után járó százmillió forintos támogatásra pályázó, majd teljesítmény nélkül eltűnő kamupártok az ajánlóíveiket is törvénytelen módon szerzik. A hvg.hu-nak viszont most több forrás is megerősítette, hogy többek közötthajléktalanok másolták az íveket, óránként 7000 (!) forintért.