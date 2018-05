Ötmilliárd forintért építenek egy sportkomplexumot a Belvárosban

Arról korábban már beszámolt a fideszes Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester, hogy ebből 3 milliárd forintot a kormány biztosít az adófizetők pénzéből a kerületnek.

Ahogy az a HírTV összeállításából kiderül, tavaly májusban jelentették be, hogy a Vadász utcában épül meg a komplexum. Szengyörgyvölgyi akkor arról beszélt: az épület négyszintes lesz, helyet kap benne a többi között úszómedence, mászófal, aerobikhelyiségek, sportpálya, és egy erőgépterem is. Emellett tetőterasz, pihenő- és wellnessrészleg is lesz.

A telek maga 650 négyzetméter, erre húznak majd fel bruttó 3800 négyzetmétert. A tavalyi sajtótájékoztatón kiderült az is, hogy a beruházás kiemelt kormányzati minősítést kapott.