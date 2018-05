A New York Times szerint Orbán még csak most kezd neki az illiberális állam létrehozásának

A bíróságok függetlensége a legújabb demokratikus intézmény, ami veszélybe került Magyarországon – számol be a HírTV a New York Times-ra hivatkozva. Az amerikai lap cikke szerint a szélsőjobboldali magyar kormány most kezd csak igazán bele az illiberális állam létrehozásába, amihez a bíróságok politikai felügyeletére van szükség, ugyanis ez kell az olyan politikai megrendelésre zajló koncepciós perekhez, mint amilyeneket a putyini Oroszország, vagy az erdogani Törökországban látni.

A Guardian szerint jól jön a brexit Orbán Viktornak, mert így még hatékonyabban tudja bomlasztani az Európai Uniót. A lap megállapítja, hogy a brit kilépéssel a német-francia liberalizmus kerül várhatóan túlsúlyba, amit az illiberális magyar-lengyel tengely ellensúlyozhat. A Guardian azt is hozzáteszi: Orbán az erősödő európai szélsőjobb támogatására is számíthat az Európai Unió elleni harcban, így az együttműködő unió helyett újra a nemzetállamoké lehet a főszerep a kontinensen.

A Spiegel Orbán feketelistája címmel ír a magyar kormány sajtó elleni támadásairól. A német lap felidézi a Népszabadság bezáratását, illetve a Magyar Nemzet ellehetetlenítését, hozzátéve, hogy Orbán tavasszal (március 15-i beszédében) bosszúval fenyegette meg az őt kritizálókat. A Siegel arról is ír, hogy Orbánék a kormánysajtót a lakosság és az ellenzék megfélemlítésére használják, példaként hozza a kormányközeli Figyelő Sorosbérenc-listáját.