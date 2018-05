Orbán továbbra is Soros-hadsereget vizionál, ami ellen három elnök-helyettessel indul csatába

Csütörtökön megalakult a Fidesz parlamenti frakciója is, amelyet Kocsis Máté fog a jövőben vezetni. Az új frakcióvezető ezt követően egyből be is jelentette, azt javasolják, hogy újra ismét a napirend elé kerüljön a hetedik alaptörvény-módosítás. A Fidesz kedden ismét leszavazta az Alaptörvény hetedik módosítását.