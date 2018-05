A független sajtó mellett foglalt állást az Európai Parlament, a Fidesz nem szavazta meg

Az EP-ben elfogadott dokumentum kiemelte a független újságírás jelentőségét, a tényfeltárás fontosságát, és azt, hogy az unió támogassa az újságírókat. Emellett érintette az álhírek problémáit, a kattintásvadász címeket is, írja a hvg.hu.

Az állásofoglalás felszólítja a tagállamokat és az EU-t, hogy támogassák a független közmédiát, újságírást.

"Felszólítja a Bizottságot mint a Szerződések őrét, hogy kezelje helyén a tagállamok kormányai által a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének megsértésére tett kísérleteket mint a hatalommal való súlyos és rendszerszintű visszaélést". "Kéri ezért az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsanak elő és dolgozzanak ki olyan új, társadalmi szempontból fenntartható gazdasági modelleket, amelyek célja a minőségi és független újságírás finanszírozása és támogatása, valamint biztosíták a nyilvánosság megfelelő tájékoztatását; kéri a tagállamokat, hogy erősítsék meg a közszolgáltatók és az oknyomozó újságírás számára nyújtott pénzügyi támogatást, ugyanakkor tartózkodjanak a szerkesztői döntésekbe való beavatkozástól".

A nyilatkozatban felszólalnak az ellen is, hogy a szerkesztőségekkel szemben megfélemlítő jellegű sajtóperek indulhassanak, de javasolják például azt is, hogy olyan cég ne indulhasson el közbeszerzésen, melynek tulajdonosa alá médiavállalatok is tartoznak. (Mészáros Lőrinc például bajban lenne.)

A javaslatot az EP-ben ülő magyar politikusok közül csak a fideszes színekben ülő képviselők, és a Fideszt kívülről támogató Morvai Krisztina nem szavazta meg, ők a tartózkodás mellett döntöttek.