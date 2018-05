Forradalmat hirdettek az édesanyák a méltó körülményekért

A molinóra a részt vevő édesanyák felírhatták az igényeiket és elvárásaikat, így üzenve a kormánynak és a társadalomnak. Többek közt

családbarát munkahelyeket, méltó körülményeket a szüléshez, normális állapotú és elegendő nyilvános illemhelyet és igazságos családtámogatási politikát kértek.

- mondta el Réz Anna szervező.

Erre a problémára egyébként az idegrendszeri betegséggel küzdő gyermekek szüleit tömörítő Lépjünk, hogy léphessenek egyesület múlt héten egy megrázó rövid videóval hívta fel a figyelmet. Az érdekvédők azt szeretnék elérni, hogy ezek a szülők ápolási segély helyett foglalkoztatási jogviszonyt kapjanak.

Az Anyaforradalmon megjelentek ellenzéki politikusok, többek közt Szabó Tímea, Dúró Dóra és Bősz Anett is. A Párbeszéd társelnöke szerint a miniszterelnök megállapodási szándéka a nőkkel képmutató.

Nyolc éve semmilyen szövetséget nem akart velünk kötni, semmilyen konzultációt nem folytatott velünk. Most, hogy egyáltalán nem javulnak a demográfiai mutatók, most rájött, hogy hoppá, akkor lehet, hogy mégiscsak meg kéne hallgatni a nőket. Úgyhogy én meglehetősen cinikusnak és lekezelőnek tartom továbbra is Orbán Viktor hozzáállását a nőkhöz, akinek 2010-ben az volt az első gondolata a nőkkel kapcsolatban, hogy maradjunk a konyhában a fakanál mellett