Hogyan emlékeznek meg a parlamenti pártok anyák napjáról?

Fidesz

A legfrissebb bejegyzésük május 4-i. Témája természetesen migiri. Orbán Viktor pártelnök honlapján szintén nincs még bejegyzés, legújabb posztja szintén május 4-i, mégpedig a mandátumátvétel. A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, a kormányzat (bár egy polgári demokráciában elkülönül egymástól a törvényhozó és a végrehajtó hatalmi ág) Novák Katalin államtitkár révén már tartott sajtótájékoztatót, arról, mennyi mindenben támogatják az édesanyákat.

KDNP

Szívet raktak ki tulipánokból, mely mellé ezt a szöveget írták:

Anyák napja arra figyelmeztet minket, hogy lépjünk ki a mindennapok megszokottságából és figyeljünk azokra, akik mindannyiunk számára nagyon fontosak az életünkben. Álljunk meg egy pillanatra és köszönjük meg az édesanyák fáradhatatlan erőfeszítéseit, akik önzetlenül adtak szeretetet és odafigyelést számunkra! Társadalmunk nem lehetne az, ami, ha nem lennének azok az anyák, akik életük minden egyes percével a családjukért, gyermekeikért vállalnának felelősséget. Meggyőződésünk, hogy a nők számára az anyaság az önmegvalósításnak – ha nem is a kizárólagos, de – az egyik legbiztosabb útja lehet. Köszönjük nekik mindazt, hogy a lehető legtöbbet adták nekünk és gyermekeinknek!

Kereszténydemokrataként arra törekszünk, hogy a mindennapokban is a megbecsültség és tisztelet lehessen az osztályrészük, s olyan kormányzást valósíthassunk meg az elkövetkező időszakban is, amely a családok boldogulását helyezi a munkája középpontjába.

Jobbik

A legnagyobb ellenzéki erő egy édesanya és kisbabája fotójával emlékezett meg a napról. Rövid, tartalmas szöveggel körítették:

Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

Az anyák napja nem csupán a hagyomány ápolása, hanem a szülők iránti szeretet és tisztelet kifejezése, meghálálva azt a gondoskodó szeretetet, amellyel egész életünkben óvnak és nevelnek minket.

MSZP

Az MSZP ugyancsak tulipánokkal köszöntötte az édesanyákat. A szöveg mellé csak a kötelező egy mondat:

Köszöntjük az édesanyákat anyák napja alkalmából!

Párbeszéd

Az MSZP szövetségese Szabó Tímea fotóját és gondolatait osztotta meg anyák napja alkalmából:

Nagyon boldog anyák napját kívánunk minden anyukának, nagymamának, dédinek és minden nőnek, aki gondoskodik a szeretteiről! <3

És ne felejtsük: az anyák napja nem csak az anyákról, nem csak egy napról és nem egy szál virágról szól! Az egész társadalom is csak akkor lehet valóban boldog, ha a velünk élő anyák, nők boldog, a családban és a munkában is kiegyensúlyozott életet tudnak élni! Itt az államnak is jócskán van még tennivalója! - Szabó Tímea

LMP

A zöld parlamenti erő eddig még nem jelentkezett anyák napi poszttal.

DK

Gyurcsány Ferencék – hasonlóan a KDNP-hez és az MSZP-hez – tulipános képet posztoltak az ugyancsak kötelező egy mondattal:

A Demokratikus Koalíció szeretettel köszönti az Édesanyákat!