A környezetkímélőnek mondott luxusterepjárókra is jár az állami támogatás

A zöld rendszámos autók fele nem is elektromos. Ezek egy része valójában szennyezőbb, mint a kisebb benzines modellek. Az állam mégis úgy döntött, hogy ezeknek az autóknak a vásárlóit is megtámogatja jelentősen. A luxusautókat különösen megéri zöld rendszámmal venni, mivel így egy hibrid modell esetén akár 700 ezer forint adót és járulékot takaríthat meg a tulajdonos. Az elektromos autók száma viszont továbbra is annyira alacsony, hogy ez egész támogatási rendszernek nincsen érezhető hatása a környezetre.

A zöld rendszámot 2015. augusztus óta lehet igényelni, és bár nagyon sok kedvezmény kapcsolódik hozzá, finoman szólva sem sikerült a segítségével elektromos-autó forradalmat beindítani az országban. Zöld rendszámot az az autó kaphat, amelyik legalább 25 km-et tud csak elektromos meghajtás mellett megtenni, és kívülről is tölthető. Tehát a hagyományos hibridek nem kaphatnak támogatást - írja a portál.

Összesen 4836 zöld rendszámos autó van forgalomban, amiből csupán 2 564 darab tisztán elektromos a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint. Mivel 3,3 millió személygépkocsi van jelenleg forgalomban Magyarországon, ez azt jelenti, hogy 1 292 autóból 1 elektromos csupán.

Az elektromos autók 12 százaléka csupán három cég tulajdona: a Greengo-nak 168 darab Volkswagen eUP-ja van, míg a MOL Limo-nak 100 darab ugyanilyen autója, illetve a Budapesti Taxi használ 50 darab Nissan Leafet.

A portál összegyűjtötte, hogy pontosan mennyi támogatás is jár ezen autók után:

1. A regisztrációs adót a zöld rendszámú autóra nem kell megfizetni. Ennek elengedése eddig összesen 820 millió forint kiesést okozott a magyar költségvetésnek.

2. A vagyonszerzési illeték elengedése 423 millió forint veszteséget okozott.

3. A gépjárműadó elengedése 188 millió forint kiesést okozott. Évente.

4. A cégautóadót csak akkor kell megfizetni, ha nem magánszemély veszi az autót. Mivel a tisztán elektromos autók jó része céges lehet ma Magyarországon, illetve a luxus hibrideket is megéri cég nevére venni, abból indultak ki, hogy a járművek fele lehet cégek nevén. Mivel zöld rendszám esetén ezt a havi 22 ezer forintos tételt sem kell megfizetni, további évi 53 millióról mond le az állam.

5. Állami támogatás: az elektromos autók megvásárlására jár az állami támogatás: a tisztán elektromos autók vásárlását 1,5 millió forinttal támogatja a kormány, de maximum az autó árának 21 százalékát. Mivel 10 millió alatt nem igen van elektromos autó, így mindenki a maximumot kaphatja meg, aki pályázik. Így a 2 milliárd forint keretösszegből 1 333 autó támogatására lesz lehetőség.

A portál számításai szerint az elmúlt két és fél évben a magyar állam 3,2 milliárd forint egyszeri bevételről és évi nagyjából 240 millió forint adóról és járulékról mondott le a zöld rendszámot használó 4836 autó javára.