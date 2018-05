Csempézéssel kereste első millióját Parragh

Parragh László vállalkozó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hvg.hu-nak adott interjújában úgy vélte, először szakmát kell tanulni, majd utána jöhet az előrelépés és a menedzseri szak. Az üzletember szomorúnak tartja, hogy Magyarországon kevesebben járnak felnőttképzésre, mint Salzburgban.

A nyelvtudás fontosságát hangsúlyozva nem tartja bajnak, ha időnként otthon is idegen nyelven társalognak a gyerekekkel. Saját példáját felmutatva azt mondta, ő szülőként elsődlegesen tudást adhat 6, 13 és 15 éves gyermekeinek.

Vállalkozói pályafutásának elejére úgy emlékszik vissza, hogy egy nyarat az NSZK-ban töltött, ott megtanult németül, majd Ausztriában volt segédmunkás sokkal jobb fizetésért. Egy alkalommal egy osztrák csempekereskedőnek tolmácsolt, és látta, mekkora pénz van a szakmában. Másnap kiment Bolognába, vett három kamion csempét, amit halasztott, 90 napos fizetési határidővel adtak el neki. Ez – elmondása szerint – ott megszokott, de itthon szokatlan üzlet volt. Mint fogalmazott, „akkoriban a magyar vállalkozó susogós mackónadrágban, makkos cipőben járt, az alaptőke a nyakában lógott aranyláncként, a kezében pedig a dízel Merci kulcsát rázta rókafarokkal”. Rajta azonban nyakkendő, nadrágszíj, sötét cipő és zokni volt, ezért megbíztak benne.

A csempebiszniszből a kétezres évek elején szállt ki. Mint elmondta,

a lelkem hasadt bele, amikor rájöttem: nem lesz elég tőkeerőm és befolyásom, hogy az OBI-val vagy a Baumaxszal versenyezzek.

Ingatlanvagyona most termeli a pénzt, ettől van az az egzisztenciális biztonsága, hogy bármely kormányfővel szembe mer szegülni.

Bár Sopronban a fideszes Szájer József osztálytársa volt, a szocialista Medgyessy Péterrel ápolt jó barátságot. Ez elmondása szerint akkor szenvedett csorbát, amikor 2002-ben a közalkalmazotti béremelésen összekülönböztek. Miután Gyurcsány „megpuccsolta” Medgyessyt, a barátságuk helyreállt.

A mai napig másként látjuk a világot, de a steaket ugyanolyan szívesen esszük meg közösen, mint régen.

A baloldali politikusokkal kialakított viszonya még a korai Fidesz által életre hívott Bibó Szakkollégiumhoz kötődik. Ide Parraghot Szájer hívta, Pécsett volt négy évig kollégiumi titkár, Gyurcsány pedig függetlenített KISZ-titkár.

Mindig a kollégiumi pénzeinkre pályáztak!

– emlékezett vissza a vállalkozó.

Gyurcsánnyal 2006-ban eltört a személyes jó viszony, „mert legyávázta” – nyilatkozta Parragh, aki egyébként 1998-tól az első Orbán-kormányban a miniszterelnök tanácsadó testületének is tagja volt. Az eltérő politikai nézeteket vallókról azt mondja,

árokásás van, és ez szomorú. Ez az „úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött” tipikus esete.

A közelmúltról úgy fogalmazott, a választási kampányban olyan ellenzéki politikusok is belerúgtak, akikkel semmiféle kapcsolata nem volt korábban.

Felesége karrierjéről is vallott a kamarai elnök. Mint ismert, Parragh Bianka a Nemzeti Közszolgálati Egyetem után bekerült az MNB monetáris tanácsába is. Ezzel kapcsolatban a vállalkozó leszögezte, ő maga a családfenntartó: cégei, a Kavosz-igazgatóság és a Mol-tesületi tagság is „hoz a konyhára”, de számot nem mond, mert „irritáló lenne”. Bevallotta, féltette feleségét, hogy ez támadási felület lesz. Azt viszont elismeri, kiválasztásában szerepe volt neki is mint férjnek.

Bizalmi pozíció, korrupciómentesnek kell lenni, ami feltételez bizonyos anyagi hátteret. És elsősorban persze azt, hogy értsen a feladathoz

– mondta Parragh az interjúban.