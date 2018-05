Az osztrák kancellár szerint nem diszkriminatív az Ausztriában dolgozó külföldieknek nyújtott családi pótlék kiiagzítása

Az osztrák kormány a múlt hét elején - az Európai Unió és több tagállamának tiltakozása ellenére - úgy döntött, hogy a juttatásokat a jövőben annak az országnak a megélhetési költésheihez igazítják, amelyben az Ausztriában dolgozó munkavállaló gyermeke él.



"Egyszerűen téved, aki azt állítja, hogy hátrányos megkülönböztetés esete állna fenn" - jelentette ki Kurz.



Pellegrini viszont így válaszolt: "Nem értünk egyet az indexálással". Mint mondta, kormánya kételkedik abban, hogy az osztrák intézkedés összhangban áll az uniós joggal. A szlovák miniszterelnök emellett hangsúlyozta: annak, aki ugyanazokat az adókat és járulékokat fizeti, ugyanazokra a szolgáltatásokra kellene jogosultnak lennie.



Pellegrini ugyanakkor kijelentette: tiszteletben tartja Ausztria azon álláspontját, miszerint Szlovákiában a családi pótlékról téves információk is szárnyra kaptak.



Sebastian Kurz aláhúzta, hogy az Ausztriában dolgozó szlovákok, akik gyermekei szintén Ausztriában élnek "ugyanarra a családi pótlékra jogosultak, mint minden osztrák". A kancellár hozzáfűzte: amennyiben viszont a gyermekek Szlovákiában élnek, úgy az osztrák családi pótlékot a helyi árszínvonalhoz kell igazítani. Hangsúlyozta: a juttatás mértéke "még így is magasabb annál, ha egy szlovák Szlovákiában dolgozik és gyermekei is ott élnek". "Egy olyan rendszert hozunk tehát létre, amely igazságosabb" - tette hozzá.



Az osztrák kancellár kiemelte: ellenzi, hogy a munkaerőpiac egy további - mesterséges - torzítását hozzák létre, "mert már most is elég vonzerővel bír a keleti szomszédállamokból érkező emberekre az, hogy Ausztriába jöjjenek dolgozni".



