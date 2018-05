Viperával és késsel esett egymásnak két trolivezető

Parázs vita alakult ki szombaton a BKV két buszvezetője között (valójában trolivezetők), és az összeszólalkozásból könnyen súlyos sérülés is lehetett volna, mivel mindketten veszélyes eszközökkel próbálták álláspontjukat nyomatékosítani - írja a Zoom.hu. A portál információi szerint az egyik járművezető egy viperát – teleszkópos botot – vett elő, a másik erre kést rántott.

A BKV hétfőn mindkét sofőrjét kirúgta.

A Zoom.hu kérdésére a rendőrség megerősítette, hogy az eset május 05-én 15 óra 33 perckor történt Budapesten, a XIV. kerület Erzsébet királyné útján. Azt is közölték, hogy bár személyi sérülés nem történt, „felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt folytat nyomozást”, a két férfit pedig gyanúsítottként hallgattak ki az ügyben. Őrizetbe nem vették őket – tették még hozzá.

"A két érintett munkavállaló az eset óta nem dolgozott, munkaviszonyuk társaságunknál a mai nappal megszűnt" - válaszolta a BKV sajtóosztálya a portál kérdésére.

"Elítéljük az erőszak minden formáját, így ezt is. De azért egy vizsgálatot megérdemelne, hogy járhat valaki, illetve miért jár dolgozni viperával, késsel vagy esetleg más fegyverrel" – mondta a Zoom.hu-nak az esetre reagálva Szabó István, a Belföldi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

"Egyikük ellen már számos panasz volt, nagydarab agresszív figura, többször fenyegette a munkatársait, a munkáltató mégsem tett semmit. Mivel nagy a munkaerőhiány, bárkit felvesznek és nehezen rakják ki. Most is valami befenyítés volt soron állítólag, de a kolléga nem hagyta magát és elővette a viperát, mire a másik kést rántott. Szerencsére csak a verbális részéig jutottak a műsornak, a rendőrök most igen gyorsan kiértek és mindkettőjüket előállították. Az eset rámutat a munkaerőhiánnyal kapcsolatos, kimerültséget, agressziót okozó túlhajtottság következményeire. Mert mindennek van következménye, a híguló állománynak is."