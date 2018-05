A Hegy nem csak a Trónok harcában bajnok

Önnek sem mond semmit Hafthor Julius Bjornsson neve? S ha úgy mondjuk, hogy ő Gregor Clegane, ismertebb nevén a Hegy a Trónok harca című sorozatból? Így azért már mindjárt más! A világszerte kedvelt szériában nem véletlenül őt választották a (szó szerint) legnagyobb bajnoknak. A 205 centiméter magas, 190 kilós férfi ugyanis idén megnyerte a Fülöp-szigeteken vasárnap rendezett Világ legerősebb embere versenyt – írja a New York Times.

A 29 éves izlandi fiatalember rendszeres résztvevője az erős emberek versenyének, eddig 3-3 alkalommal volt harmadik és második, de a bajnoki cím – ellentétben a Trónok harcával, mivel itt nem forgatókönyvíró írja az eredményt – vasárnapig nem jött össze neki. „A szenvedélyem és az álmom, hogy a világ legerősebb embere legyek – mondta még 2016-ban egy beszélgetés során szintén a New York Timesnak. – Meg akarom nyerni az erős emberek viadalát, ahogy Ön is a világ legjobb írója szeretne lenni” – nyilatkozta akkor. A Hegy álma most valóra vált.

A versenyről további fotókat a viadal Facebook-oldalán talál.