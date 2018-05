Visszatérhet a 400 forintos benzin?

A nemzetközi piacokon már a 2014-es szinten árulják az olajat, emiatt tartósan emelkedik a hazai kutakon is az üzemanyagok ára. A benzin- és gázolajárak növekedésében azonban az olajárak mellett ezúttal a dollár forinttal szembeni erősödése is jelentős szerepet játszik, így az üzemanyagárak a következő hetekben könnyedén át is léphetik ezt a szintet - írja a Portfolio.hu.

Mint írják: az olaj legutóbbi drágulási hullámát elsősorban az hajtja, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kilátásba helyezte az iráni atomprogramról 2015-ben kötött nemzetközi megállapodásból való kilépést, és a felfüggesztett szankciók ismételt kivetését a perzsa államra. Az iráni politikai helyzet konszolidációjával való elégedetlenségére hivatkozó Trump ezen a héten dönt az alku további sorsáról, és az olajárak alakulása egyértelműen arra utal, hogy a piac a megállapodás felmondására számít. Amennyiben ugyanis ismét gazdasági szankciókat vetnek ki Iránra, úgy azok hozzávetőleg 400-500 ezer hordóval tovább apasztanák a már amúgy is visszafogott kínálatot, ami az erőteljes globális kereslet mellett kínálati hiány kialakulásával fenyegeti a piacot. Elképzelhető ugyanakkor, hogy a Trump-adminisztráció úgy vesz fel keményebb álláspontot Iránnal szemben, hogy nem rúgja fel teljes egészében az atomalkut.

A kínálatot mindemellett a venezuelai kitermelés összeomlása is jelentősen csökkenti. Az ország kitermelése jelenleg a 2016-os szinthez képest napi mintegy 600-700 ezer hordóval alacsonyabb, és 1,4-1,5 millió hordó/nap körül alakul, ami az év végére akár napi 1 millió hordó közelébe is olvadhat. A napokban pedig az USA újabb szankciókat jelentett be a május 20-i elnökválasztásra készülő dél-amerikai országgal szemben.

Az olajárak emelkedése ellen ható legjelentősebb tényező továbbra is az egyesült államokbeli termelés bővülése, azonban a tengerentúli eredetű többlet kínálat egyelőre akkor sem képes betölteni a fenti okok miatti piaci rést, hogy az USA idén várhatóan napi 11 millió hordó fölé emelkedő termelésével átveszi Oroszország helyét mint a világ legnagyobb olajtermelője. Közben a globális olajkereslet a 2017-es napi 97,8 millió hordóról idén 99,3 millió hordóra emelkedik várhatóan, a bővülést azonban lassíthatja a kínai-amerikai kereskedelmi vita.

A hazai üzemanyagárak alakulását az olajárak mellett a finomított termékek olajárakat követő tőzsdei árfolyama, valamint a dollár/forint árfolyam is jelentősen befolyásolja.

A dollár/forint árfolyam alakulása gyengítheti, de erősítheti is az olajár-emelkedés hatását - jelenleg is ez utóbbi a helyzet. Az olajpiac még mindig alapvetően dollár árazás mellett működik, vagyis a helyi deviza dollárral szembeni árfolyama érdemben beleszólhat a kutakon tapasztalható árak alakulásába. A kiskereskedelmi árnak kevesebb mint felét teszi ki a termelői ár (vagyis a nyersolaj és a finomítási költség), a jelenlegi 380 forint körüli benzinárból ez mintegy 175-180 forintra rúghat - írja a lap.

A héten is emel a Mol

Emeli bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 2 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán a Mol.

Az emeléssel a benzin literenkénti átlagára 381 forintra nő, a gázolajé pedig 389 forintra emelkedik. Az üzemanyagok ára legutóbb május 4-én változott, akkor a 95-ös benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 4 forinttal drágult, a benzin literenkénti átlagára 378 forintra, a gázolajé pedig 387 forintra nőtt.

Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között.

A benzin ára 2012. április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került.

A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint.