Ismét leégették az országot: Szijjártó elküldte a Soros-tervet az osztrák kancellárnak

A rendkívül gyermeteg, diplomáciailag pedig szinte értelmezhetetlen gesztus Van der Bellen azon kijelentésére volt egy igen sajátos reakció, melyben az államelnök a civil társadalom képviselőjeként, emberbarátként és olyan közéleti figuraként hivatkozott Soros Györgyre, "aki milliókkal támogatta az egyetemeket, valamint a demokráciát szolgáló civileket" (ne felejtsük el, régebben a Fidesz is a patronáltak névsorát gyarapította - a szerk.).

Ezzel Van der Bellen ki is érdemelte, hogy Szijjártó még április végén azzal vádolja meg, hogy

"Soros György és a migránsok oldalára állt".

Menczer Tamás közleményében az is szerepel, hogy az elmúlt hetekben Ausztriában is a politikai viták középpontjába került a Soros-terv, amiről egy gyors osztrák sajtószemle rögtön be is bizonyítja, hogy ilyen sommásan azért nem igaz, és nem is pontos állítás.

A legtöbb Sorossal kapcsolatos osztrák sajtóhír épp arról számolt be, hogy a milliárdos alapítványa Budapestről Bécsbe teheti át regionális székhelyét az Orbánék által bevezetni kívánt Stop-Soros törvénycsomag miatt.

És bár az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) politikusai áprilisban valóban bírálták Soros György ténykedését, sőt még a fideszes retorikát is egy az egyben átvették az állítólagos Soros-tervvel kapcsolatban, ám az osztrák kancellár, Sebastian Kurz - akivel Orbán nemrég még a legjobb cimboraságra törekedett - pedig elhatárolódott ezektől a megnyilvánulásoktól, és magától a magyar miniszterelnöktől is, akkora vihart nem kavart az ügy, hogy a magyar diplomáciának ilyen, disznólábnak is beillő "segédkezet" kellene nyújtania az osztrák kancellárnak.

A helyettes államtitkár ennek ellenére közleményében elismételte a koncepcióval kapcsolatos fideszes mantrákat, az MTI összefoglalójából pedig kiderül, hogy a Szijjártó csupán a "Soros-terv pontjait" küldte meg Ausztriába, tehát végül Van der Bellen sem olvashatja a Fidesz híres-hírhedt fantasyének teljes verzióját (ezzel az osztrák államfő osztozik a magyar közélet kíváncsibb felének sorsában, amely a mai napig várja, hogy pontosan megismerhesse a rettegett - és valószínűleg teljesen fiktív - Soros-terv teljes szövegét... - a szerk.).

Szijjártó Péter levelében tájékoztatja az osztrák államfőt arról, hogy Magyarországon nagy vitákat váltott ki a Soros-terv - arról valószínűleg nem szól a fáma, hogy ezeket leginkább a Fidesz és a kormánypárti média generálta, és az egész csak a befolyásolható választók félrevezetésére és megfélemlítésére szolgált -, "majd a magyar emberek az áprilisi parlamenti választáson egyértelműen az ország biztonságának és szuverenitásának megvédése, és a migráció megállítása mellett döntöttek" (Van der Bellen valószínűleg a fideszes választási rendszerből sem kapott továbbképzést az irományban, pedig azon nyilván mindenféle Soros-tervnél nagyobbat nézett volna, hogy az áprilisi szavazatarányok mellett, hogy lehet a Fidesznek kétharmada az Országgyűlésben - a szerk.) - ismertette Menczer Tamás.



"Ha Alexander Van der Bellen egy migránsokkal elárasztott Ausztriát szeretne, akkor erről majd az osztrák választóknak kell elszámolnia. A magyar kormány nem migránsokra, hanem békében és biztonságban élő magyar családokra akarja építeni az ország jövőjét"

- zárul Menczer Tamás közleménye, ami ismét remekül rávilágít arra, milyen az, ha egy kispályás fociklub akar nemzetközi diplomáciásat játszani. Az eredmény: garantált regionális és világszintű leégés.