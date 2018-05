Hullafáradtak az ápolónők a hatvani kórházban, harminc-negyven ágyra vannak ketten

A lap belső forrása szerint a hatvani kórházban hullafáradtak az ápolónők, harminc-negyven ágyra vannak ketten. Egy 12 órás nappalos és egy 12 órás éjszakás műszak után elvileg egy rövidebb, úgynevezett "alvós" majd ezt követően egy pihenőnapot kellene kapniuk, de ez utóbbira már hetek óta nem volt példa – nyilatkozta a névtelen forrás a Népszavának.

A feszített tempóban dolgozó ápolónőknek azt ígérték, kifizetik majd a ki nem adott szabadnapjaikat, de ez nem megoldás arra, hogy képtelenek regenerálódni.

A Népszava úgy tudja, hogy az egyik elbocsátott ápolónő harminchat évet húzott le az egészségügyben, és négy éve lett volna még a nyugdíjig.

A Facebook-oldalára azt írta:

„a traumáról két nővért, köztük engem, és egy orvost bocsájtottak el, gazdasági okok miatt, ez áll a papíromon. Én nem foglalkoztam a politikával! Csak itt éltem le az életem. 36 év!”

A traumatológus orvos elküldése mögött állítólag politikai okok állnak, a Népszava egyik informátora szerint Tóth Csaba, a Heves megyei közgyűlés fideszes alelnöke amatőr autóversenyző lévén, pár hete egy külföldi hétvégi versenyen indult volna el, de nem volt nála orvosi papír, ezért nem engedték rajthoz állni.

A most elbocsátott traumatológust kérte meg telefonon, hogy küldjön faxon egy igazolást, hogy alkalmas a versenyzésre, de az orvos megtagadta ennek kiadását.

Tóth Csaba a Népszava megkeresésére azt mondta: a versenyzői licenceket - benne az orvosi igazolással - egész évre adják, nem versenyek előtt kell beszerezni azokat. Hozzátette: maga is hallott az elbocsátásokról, de nem tudja a hátteret, mivel az intézmény nem tartozik a Heves megyei közgyűlés hatáskörébe.

A kórház baleseti sebészeti osztály felvevő területéhez 210 ezer állandó lakos tartozik, illetve a traumatológia illetékességébe tartozik az M3-as autópálya helyi szakasza is. Az osztályon nemrégiben vezették be a csípőprotézis műtéteket, vagyis a munkájuk nemhogy csökkent volna, hanem még nőtt is. Ennek ellenére az Albert Schweitzer Kórház vezetése a Népszava kérdésére mégis az ágyszámok kihasználatlanságával indokolta a leépítéseket, és az közölték, hogy a traumatológiai osztály működése továbbra is folyamatosan biztosított, nem terveznek újabb létszámcsökkentést. Hozzátették: nincs nővérhiány a kórházban, a jogszabályban előírt minimumfeltételeknek megfelelő létszámot folyamatosan biztosítani tudják, a biztonságos betegellátás feltételei az intézményben adottak.

A kórház honlapján azonban megjelent több olyan álláshirdetés, amelyben épp sürgősségi szakorvost és traumatológust, valamint sürgősségi szakápolót keresnek.