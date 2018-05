Siófok éppen közvilágítást korszerűsíttetne, de senki sem pályázott...

A napokban zárult egy közvilágítás-korszerűsítési tender Siófokon, a határidőig egyetlen jelentkező sem akadt...

Lengyel Róbert siófoki független polgármester is érdekesnek találja, hogy nem akadt pályázó a még az április 8-i választások előtt kiírt beruházásra (meglévő hálózat felújítása és új utcák közvilágítás-kiépítése is szerepel a feladatok között), de a városvezető megjegyezte, hogy egyrészt hamarosan új pályázatot tesznek közzé, másrészt az is meglehet, hogy egészen prózai okai vannak a jelentkezőhiánynak.

"Számos önkormányzat küzd manapság azzal a problémával, hogy a meghirdetett beruházásaira egyszerűen nem akad pályázó – így Lengyel Róbert, aki elnökli a Magyar Polgármesterek Közösségét (MPK). – Egyszerre zúdult a választások előtti hajrában számos pályázati beruházás indítása a településekre, de nem csak az önkormányzatokra, hanem az egész országra, kevés azonban a kapacitás, a megfelelő háttérrel rendelkező kivitelező cég. Vagy ha akad is jelentkező, olyan áron vállalja, amit egy önkormányzat nem tud kifizetni. Most hiányoznak nagyon azok a szakemberek, akik Nyugaton találtak jobb boldogulást..."

Visszatérve a közvilágításos projektekre: a siófoki polgármestert nemrég értesítette az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF, hogy nem adja ki számára a választások előtt részben nyilvánosságot kapott, súlyos visszaéléseket gyanító Elios-jelentést. Mivel Siófokon is a Tiborcz-közeli cégek korszerűsítették a közvilágítást 2012-ben és 2015-ben, Lengyel Róbert érintettként fordult az OLAF-hoz, mely azonban nemrég arról tájékoztatta, hogy „a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása károsan hathat az iroda munkájára. Az OLAF-nak a bizalmasságra vonatkozó jogos érdekeket is tiszteletben kell tartani, és biztosítania kell a szakmai titoktartást és az adatvédelmet.”

A siófoki polgármester azt írta Facebook-oldalán:

„Így hát nincs, amit nyilvánosságra hozzak ezzel kapcsolatosan, holott feltett szándékom volt, hogy ha megkapom, közzé teszem, lásson tisztán mindenki ez ügyben, ne csak rébuszokban beszéljenek róla akár politikusok, akár a sajtó művelői”.

Lengyel egyébként elzáratta a 2012-es és 2015-ös Elios-beruházás aktáit, de a 2015-ös papírokat átadta márciusban a parlamentben az Elios-ügyet vizsgáló ellenzéki árnyékbizottságnak, s fölajánlotta: Siófokon minden dokumentumba betekinthetnek. Az ellenzéki bizottság márciusi ülésén – amint akkor is megírtuk – egyebek között azt olvashatták ki a bizottsági tagok a siófoki iratokból, hogy 2012-es és a 2015-ös közvilágítás-korszerűsítés előtt is készült egy-egy energetikai tanulmány, a másodikért ötmillió forintot fizetett a város és a más Elios-beruházásoknál is feltűnt Sistrade nevű cég készíthette (akkor kapott rá megbízást, 2014. júniusában, amikor még ki sem volt írva a pályázat!), mely az Orbán-vő, Tiborcz István üzlettársának érdekeltsége.

A beruházási pályázat során pedig újabb Tiborcz-közeli cégek tűntek fel (ugyancsak hasonlóan más városokhoz), mint az Eu Pro és az Ész-Ker Kft. És Siófokon is egy nappal a pályázat leadása előtt emelték 80 ezerről 100 ezer órára a lámpák üzemidejét – s így már csak az Elios rúgott labdába. S volt egy pályázó, akit a lebonyolító Ész-Ker javaslatára azért zártak ki, mert „aránytalanul olcsó” ajánlatot adott.

A siófoki polgármester is megerősítette a jegyzőkönyvek alapján: ez a pályázó 100 millió forinttal olcsóbb ajánlatot tett az egyébként 400 millióra rúgó beruházásra. A bizottsági tagok is furcsállták és Lengyel Róbert is: az önkormányzat már két héttel az előtt megküldte a pályázati dokumentációt az Ész-Kernek, hogy kiírta volna a tendert. Kérdésre válaszolva a polgármester elmondta: Siófokon a közbeszerzések előkészítését is egy bizottság végzi, a döntést is egy külön bizottság hozza (elnöke Hamvas Péter alpolgármester, tagja a pénzügyi bizottság elnöke és további három képviselő), sem a polgármester, sem a jegyző nem szól bele a döntéseikbe.