Pintér Attila már 50-100 felcsúti drukkernek is örülne

Pintér Attila kedden este karrierje során immár ötödik csapatával jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe, miután a hazai Debrecen nem tudta ledolgozni tetemes hátrányát a Felcsúttal szemben.

Az Orbán Viktor falujában működő, Mészáros Lőrinc vezette névbitorló klub vezetőedzője a meccs utáni értékelésben kiemelte azt is, hogy amíg a hazai játékosokat buzdítják (mondjuk ezen a meccsen ott sem voltak sokan), addig az "Akadémia" labdarúgóit nem. Pintér Attila a köztévé riporterének reményét fejezte ki, hogy előbb-utóbb nekik is lesz egy olyan szurkolótáboruk, 50-100 fő, amely otthon és idegenben is buzdítja a csapatot, mert például egy ilyen kupa elődöntőn is kell, hogy kívülről "pozitív dolgok" érkezzenek a pályára.

Szurkolók nélkül csak edzői stáb kiabálhatott a játékosoknak, hogy azok "ne aludjanak bele a meccsbe".

S bár tudjuk, hogy nemzetközi összevetésben gyakorlatilag semmilyen sportértéke nincs a Magyar Kupának, sőt, a Ferencváros bajnokként rosszabb besorolást kapott, mint Gibraltár győztese(!), mindenesetre, ha valami végképp kiöli a hazai labdarúgó életből a fairplay szellemét, illetve a szakmaiságot, az a felcsúti Puskás Akadémia szerepeltetése az NB1-ben.

Mivel Pintér Attila a mezőnyben valóban kitűnő szakembernek számít, ezt neki is tudnia kellett, mikor ott hagyta a szintén tao-ból felhizlalt, Tállai András fideszes politikus által vezetett Mezőkövesdet.

Pinyő is beállt a Fidesz mögé, de egy szót sem szólt a választás valódi tétjéről Mondjuk furcsa is lenne, ha a válogatottnál nagyot bukó Pintér Attila azzal kampányolna, hogy a bevándorlók elveszik a munkát, hiszen a Felcsútban épp az általa igazolt idegenlégiósok veszik a lehetőséget a magyar fiatalok elől.Pintér Attila ehelyett arról beszélt, hogy a fideszes Németh Zsolt mennyi mindent tett Budafokért.

Pedig kézenfekvő megoldás, hogy ha már más esetben is felhasználták a felcsútiak buszát párt célokra, buszoztathatnának szurkolókat is a Pancho Arénába.