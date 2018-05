Hamarosan teljesen elfogy az ivóvíz az egyik nagyvárosban

Az éghajlatváltozás és az ezzel összefüggő, több éve tartó aszály odáig fajult, hogy az agglomerációval együtt négymilliós Fokvárosban hosszabb időre elzárhatják a csapokat. A létfontosságú intézményeken kívül fejadagban mérik a vizet az embereknek. A városvezetés már most is komoly korlátozásokat vezetett be, az ország egy része katasztrófa sújtotta területként van nyilvántartva. Jelenleg naponta, fejenként maximum 50 liter vízhasználat engedélyezett (bár inkább ajánlottnak mondanánk) Fokvárosban.

A dél-afrikai város vízórája jelzi, hogy pontosan mikorra várható a nulladik nap, eredetileg idén júliusra tervezték a csapok elzárását, de valamennyit javult a helyzet, így 2019-re tolódott a dátum.

A fokvárosiaknak segített az időjárás, az utóbbi időben sok eső esett és a fejadag bevezetése is lelassította a tározók ürülését.

Hogyan jutottak idáig?

A vízhiányban nem csak a klímaváltozás és az aszály játszott szerepet, hanem a hibás politikai döntések és a rossz infrastrukturális tervezés is – írja a Quartz. A víztározók kapacitását nem bővítették a népességnövekedéssel párhuzamosan, ami egyenes út volt a helyzet eszkalálódásához. 1995 és 2018 között a lakosságszám 79 százalékkal gyarapodott, viszont a tározók kapacitását mindössze 15 százalékkal növelték.

(fotó: Éjszakai várakozás Fokvárosban egy természetes vízforrásnál.)