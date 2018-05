A Jobbik ismét benyújtotta az alkotmány-módosító javaslatot: határőrséget akarnak

Volner János, a párt alelnöke tartott sajtótájékoztatót a témában, ahol ismertette, álláspontjuk szerint a határkerítés és a honvédség határvédelmi feladatai mellett a határőrség visszaállítására is szükség van, ők már 2010 óta ezen az állásponton vannak.

A politikus beszélt a kvótaellenes alaptörvény-módosításról is, amit a Fidesz most már izomból át tud nyomni a parlamenten. A Jobbik ezúttal is azzal egészítette ki ezt a javaslatot, hogy a letelepedési kötvények forgalmazása is tiltólistára kerüljön.

Volner szerint az Orbán-kormány veszélyeztette Magyarországot azzal, hogy menekülteket engedett be az országba, míg a kötvényeken keresztül

„Habony Árpád és Rogán Antal személyes ismerősei, jó barátai realizáltak óriási nyereséget.”

(fotó: Béli Balázs / Alfahír)