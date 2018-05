Felfogni is nehéz az ezer leggazdagabb brit vagyonát

A The Sunday Times című tekintélyes konzervatív vasárnapi brit lap 1989 óta minden év tavaszán összeállítja listáját - Rich List - a Nagy-Britanniában élő ezer leggazdagabb mágnás becsült vagyonáról.

A vasárnap 30. alkalommal megjelent összesítés szerint a brit szupergazdagok felső kasztjának összvagyona egy év alatt 10 százalékkal 724 milliárd fontra,

több mint 260 ezer milliárd forintra

emelkedett az egy évvel korábbi 658 milliárd fontról, amely szintén rekord volt.

A Rich List 2018 szerint rekordot döntött a listán szereplő fontmilliárdosok száma is, amely az idén 145, tizeneggyel több, mint az előző évi rangsorban.

Nagy-Britannia azonban ezzel is csak a harmadik helyen áll a világban, fontra átszámítva ugyanis az Egyesült Államokban 442, Kínában 309 milliárdos él.

A milliárdosok világfővárosa mindazonáltal továbbra is London, ahol a The Sunday Times vagyonlistájának szerkesztői szerint 93 milliárdos él, több, mint a világ bármely más városában. London kényelmes előnnyel hagyja maga mögött ebben a versenyben a második helyezett New Yorkot is, ahol 66 fontmilliárdos lakik.

A világvárosok fontmilliárdos listájára Moszkva is felkerült. Az orosz fővárosban Rich List 2018 szerkesztőinek számításai szerint 55 olyan mágnás él, akinek legalább egymilliárd fontnak megfelelő vagyona van.