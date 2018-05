Tovább hülyítik a kárpátaljai magyarokat: most Rétvári szerint fontosak a jogaik

A térségben krumpliosztással és egyéb, enyhén szólva is érdekes módszerekkel mandátumhoz jutó országgyűlési képviselő arról szónokolt, hogy a nyelvhasználati törvénnyel Ukrajna korlátozza és visszaszorítja a kárpátaljai magyarság nyelvhasználati jogait.

Viszont Rétvári arra már nem tért ki, hogy a Fidesznek az egész ügy csak addig volt fontos, amíg a választások napján tömegesen, szervezett formában le kellett szavaztatni a kárpátaljai magyarokat, azóta ugyanis kiderült, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetségnek esze ágában sincs tovább kiállni értük a nemzetközi politikában.

Ennek köszönhető, hogy július 11-12-én sor kerülhet arra a NATO-Ukrajna találkozóra, amit a kormány a választások előtt az ukrán oktatási törvényre hivatkozva vétózott meg.

Az Ukrajna területén élő magyarok így innentől kénytelenek lesznek beérni a Rétváriéhoz hasonló szlogenekkel, mert az üres dumán kívül semmi sem történik majd az érdekükben.

A szavazatuk nagyon jól jött a Fidesznek, most érezhetik, milyen az ezért járó hála...

Rikard Jozwiak, a Szabad Európa Rádió brüsszeli tudósítója tegnapi Twitter bejegyzésében azt írja, július 11-12-én sor kerülhet a NATO-Ukrajna találkozóra, miután azt már Magyarország sem ellenzi. the EU-#Ukraine summit is preliminary set for 9 July in Brussels. that means that Poroshenko should be able to stay for the NATO summit on 11-12 July.