Jön az új nemzeti konzultáció a demográfiáról és a nőkről, de lesz egy kis Soros is

A korábbi konzultációkért is felelős Rogán Antal az Igazságügyi Bizottság meghallgatásán jelentette be, hogy a kormány a következő ciklusban is nemzeti konzultációkon keresztül szeretné tartani a kapcsolatot a választókkal. Az elsőre pedig nem is kell sokáig várnunk. A téma adott, hiszen Orbán Viktor bejelentette, hogy 20-30 éves megállapodást kíván kötni a magyar nőkkel, így a propagandaminiszternek csak az elnevezésen kellett törnie a fejét.

Egyelőre csak demográfiai fordulatként emlegetik.

Persze az állandó tematikát sem hagyják maguk mögött, a miniszter biztosított mindenkit arról, hogy becsúszik majd egy-két kérdés a migrációról is, ami a kormánypártban mára összeforrt Soros György nevével.

Míg a kormány a demográfiáról idehaza konzultálna, addig az Európai Unió múlt héten olyan konzultációt indított útjára, melynek eredménye a közösség jövőjét határozza majd meg. Ebbe pedig belekerült a Jobbik béruniós javaslatának alaptétele, az egyenlő munkáért egyenlő bért, aminél hatásosabb fegyver nem is létezik a demográfia pozitív pályára állítására. Érdekes, hogy Orbánék erről hallani sem akarnak, és továbbra sem hajlandóak beállni egy olyan kezdeményezés mögé, amit egy magyarországi pártnak sikerült európai szintű kérdéssé emelnie.