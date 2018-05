Már neki is sok: otthagyja a Fidesz-lapot a főszerkesztő-helyettes

Hét év után távozik a nemrég Fidesz-közeli kezekbe került Figyelő című lap főszerkesztő-helyettese, Kamasz Melinda – tudta meg a 24.hu. A portálnak nyilatkozó bennfentesek szerint felmondásához köze van annak, hogy az egykori Soros-ösztöndíjas Schmidt Mária újságja Soros „seregének zsoldosairól” készített egy listát, melyen több nemzetközileg is elismert egyetemi tanár, kutató, és más köztiszteletben álló személyek, köztük tényfeltáró újságírók is szerepeltek, de felkerült a listára egy hosszú ideje halott személy is. Továbbá a listán szerepelt Chikán Attila, az első Orbán-kormány gazdasági minisztere is. Többen úgy gondolják, Kamasz Melinda nem értett egyet a lista megjelentetésével, ezért mondhatott fel – írja a 24.hu.

Fidesz-szimpatizánsok is felkerültek a Soros-listára A lista negyedik helyén szerepel Boytha György, a CEU, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az ELTE egykori oktatója, aki 2010-ben, még a Fidesz választási győzelme előtt elhunyt.Ezt fia, Boytha Péter írta meg az Indexnek, hozzátéve, hogy"soha párt tagja nem volt, politikai meggyőződése azonban igen. Igazi européer és haláláig a Fidesz politikájának támogatója volt."

A hírportálnak Kamasz megerősítette a felmondás tényét, a távozása indokaként terjedő információt viszont találgatásnak minősítette. Mint fogalmazott, a magyarázat az, hogy mostanra érett meg benne az elhatározás, hogy a saját vállalkozása által működtetett gazdasági tematikájú oldalt, a novekedes.hu-t megerősítse. A jövőben főszerkesztőként erre kíván fókuszálni főállásban.