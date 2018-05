62 év után semmisített meg a Kúria egy '56-os szabadságharcost börtönbe juttató ítéletet

Kovács Istvánt hat év börtönre ítélték a forradalom után pusztán csak azért, mert az 1957-ben kivégzett Preszmajer Ágoston fegyverét megőrizte. A hatalmát vaskézzel helyreállító, egy új felkeléstől rettegő kommunista diktatúra súlyos bűncselekményként kezelte a "fegyverrejtegetést".

A Kúria most adta ki ügyében a semmmisségi végzést. Az 1956 után elítéltek felmentése a mai napig is folyik. Az ügyek egy jelentős részét a kilencvenes évek elején már lezárták, a 2000-ben hozott semmisségi törvény pedig újabb felülvizsgálati hullámot indított el. Ennek keretében semmisítették meg Preszmajer Ágoston halálos ítéletét is.