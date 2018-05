Mégiscsak építenek szállodát Tiborcz István körei a fonyódi sporttelepen

Félezer fonyódi tiltakozott egy éve az ellen, hogy szálloda épüljön a városi futballpálya helyén. Ám mégiscsak épül hotel a fonyódi sporttelepen, méghozzá az Orbán-vőhöz, Tiborcz Istvánhoz köthető körök révén, csakhogy nem pont a focipályán, hanem néhány méterrel arrébb...

Közel egymilliárd forintért épít szállodát Fonyódon egy olyan sportegyesület, amely sporttevékenységet nem végez ugyan, a tulajdonosa azonban Tiborcz István üzlettársa – írta a Hvg.hu a Közbeszerzési Értesítő legfrissebb számában megjelent hirdetményt alapul véve. E szerint háromcsillagos hotel épülhet a fonyódi sporttelepen a Pelso Polgári Sportegyesület megbízásából. Csakhogy – a sajtóhírekkel ellentétben, az Alfahír fonyódi értesülései szerint – nem a futballpályát építheti be a közbeszerzésen nyertes budapesti H&H Development Kft. 955 millió forintért, csak majdnem...



A hajdani, mára elbontott sportszálló helyén épülhet az új hotel, a sporttelep külön helyrajzi számon lévő nyugati oldalán.

Egy éve jutott nyugvópontra Fonyódon a meglehetősen nagy port felvert szállodaépítési terv: tavaly év elején a fonyódi képviselő-testület úgy döntött, hogy eladja a város sportpályáját 100 millió forintért egy keszthelyi sportegyesületnek, mely oda négycsillagos szállodát tervezett építtetni (másutt új sportkomplexumot tervez építeni a város tao-pénzek révén – a szerző). Első körben a polgármesterrel együtt fideszes többségű képviselő-testület független tagjai sem voltak tisztában a magáról sosem hallatott befektetőjelölt kilétével, ám kis utánajárás után kiderült: az akkor hatályos nyilvántartás szerint az éppen akkoriban frissen alakult Pelso Polgári SE egyik képviselője a keszthelyi Kovács Ferenc, aki 2014-ben és 15-ben tulajdonosa, ügyvezetője volt a hévízi Phoenix Charter Hajózási Kft.-nek, mely részt vett a keszthelyi vitorláskikötő 2014-es, ugyancsak nagy port felvert, ugyancsak Tiborcz-közeli megvásárlásában. A Phoenix Carterben a tavalyi első fonyódi ingatlanügylet idején az a Péter Zsolt is tulajdonos volt, aki korábban tulajdonos volt a Tiborcz-féle, a közvilágítási projektjeiről elhíresült Elios Zrt.-ben is. Sőt, a Phoenix Carter részvényese a Keszthelyi Yachtkikötő Üzemeltető Zrt.-nek, mely Kovács Ferenc egyik érdekeltsége. De egy másik, Kovácshoz köthető társaság, a keszthelyi székhelyű Dunántúli Vidékfejlesztési Kft. is részvényes, akárcsak a fideszes parlamenti képviselő, Bánki Erik-közeli, sándorfalvai Aquaplus Kft.

Egy éve élénk tiltakozással fogadták a fonyódiak a futballpálya értékesítésének tervét. Több mint félezer aláírást gyűjtöttek össze, helyi népszavazás kezdeményezésével „fenyegettek”, mire Hidvégi József polgármester lakossági fórumot hívott össze, majd a fonyódi képviselők újra összeültek a beruházás ügyében, amikor is váratlanul, a testületi ülés közben kapták az értesítést, hogy a Pelso Polgári Sportegyesület eláll az ügylettől.

Egy év eltelte után azonban a keszthelyi befektető egyesület újra feltűnt és most már „kiiktathatta” az ügyletből a fonyódi önkormányzatot, hiszen a sokáig romos, mára elbontott hajdani sportszálló-ingatlan már több mint tíz éve az OTP Faktoringé volt és ahogyan Hidvégi József polgármester mondta egy tavalyi testületi ülésen, „azt hiába ajánlgatták befektetőknek, önmagában nem volt vonzó, a futballpályával azonban már igen”.

Mára azonban mégiscsak vonzó lett a sportszálló-ingatlan önmagában is, igaz, minden bizonnyal az eredetileg tervezetthez képest kisebb hotel épül, erre utal az is, hogy a közbeszerzést már nem négy-, hanem háromcsillagos szállodára írták ki. Az Alfahír fonyódi jólértesültektől azt hallotta: sok száz millió forintos teher volt az ingatlanon, s a vevő 70 millió forintért jutott hozzá az OTP Faktoringtól.