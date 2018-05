Rossz reflexek: Kelet-Közép-Európa magától képtelen emberi választ adni a munkaerőhiányra

Vujcic szerint a horvát gazdaságnak két komoly problémával kell megküzdenie:

Ez a Kelet-Közép-Európa országaira általában jellemző kettős prés a 2013-tól EU-tag déli szomszédainknál is komoly gondokat okoz, olyannyira, hogy az Eurostat előrejelzése szerint, ha marad a jelenlegi tendencia,

akkor 2050-re a horvát népesség 3,7 millióra csökkenhet a jelenlegi 4,2 millióról.

Az ENSZ ennél is pesszimistább adatokkal számol: ők 2100 magasságában már csak 2,5 millió horváttal kalkulálnak.

A jegybankelnök a tendencia megállítására nem béremelést, sőt, még csak nem is a most végre az európai szintű konzultációba (a linkre kattintva kitölthető a kérdőív - a szerk.) is bekerült béruniós követelés támogatását javasolta, hanem:

azt követeli a kormányzattól, hogy emeljék meg a külföldi munkavállalók kvótáját, és csábítsanak a piacukra olyan országokból dolgozókat, mint például Ukrajna.

