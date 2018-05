Mellár: ezt az ígéretemet nem tudom megtartani

Mellár Tamás vasárnap jelentette be, hogy belép a Párbeszéd parlamenti frakciójába, ezzel megmentve azt a Bősz Anett kilépésével előálló megszűnéstől. Az áprilisban egyéni győzelmet arató független képviselő korábban azt mondta, hogy semmiképpen sem fog egyik frakcióhoz sem beülni.

„Azt gondolom, hogy senkit nem árultam el, a függetlenségemet továbbra is megőriztem, lelkiismeretem szerint tudok szavazni, semmilyen pártba nem léptem be” – mondta az Alfahír érdeklődésére Mellár Tamás, hozzátéve: valóban azt mondta korábban, hogy függetlenként került be és ezért független is szeretne maradni,

de most egy olyan helyzet állt elő, amikor ezt az áldozatot meg kell hozni. Tehát ezt az ígéretemet nem tudom megtartani, mert itt most egy fontosabb szempont volt.

A képviselő szerint árulásról azért sem lehet beszélni, mert korábban is tudni lehetett róla, hogy Karácsony Gergely melletti munkájával milyen értékrendet képvisel, tehát szerinte a Párbeszéd-frakcióba való belépéssel értékrendi változások nem történnek.

Szóbeli megállapodás

Mellár Tamás vasárnapi bejelentésében szerepelt az is, hogy egy olyan szerződést kötött a frakció vezetésével, amelynek értelmében nem vonatkozik majd rá a frakciófegyelem. Az Alfahír ezzel kapcsolatban a képviselőtől megtudta, hogy ez a szerződés egyelőre csak egy Karácsony Gergellyel és Szabó Tímeával való szóbeli megállapodást jelent, írott formában később rögzítik a feltételeket.

„Ez egy formalitás, alá fogjuk írni. Nem hiszem, hogy a frakció olyan helyzetben lenne, hogy ne írná ezt alá. Mind Karácsony Gergely, mind Szabó Tímea megerősítette nekem, én pedig ezt elégségesnek tartom. Amikor Budapesten leszek, alá fogjuk írni a papírt” – mondta.

"Mandátumtolvaj"

Eközben Fogarasi Gábor, a Jobbik pécsi önkormányzati képviselője, aki áprilisban Mellár mellett indult országgyűlési képviselőjelöltként, egy Facebook-posztjában azt írta: „a baloldaliak pünkösd vasárnapján kifizették a júdáspénzt”, „Mellár Tamás feladta oly sokszor hangoztatott függetlenségét”, valamint „Mellár Tamás elárulta a polgári, konzervatív szavazókat, a Parlamentbe jutása után azonnal becsapta a választóit.”.

Fogarasi Gábor szerint ezzel Mellár Tamás mandátumtolvaj lett, aki a választási győzelme reményében hazudott a kampányában. Mellár Tamás viszont lapunknak azt mondta, csak az lett volna problémás ha a Fideszhez ül át, mert az értékrendjét nem a Párbeszéddel, hanem velük szemben fogalmazta meg.