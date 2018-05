Valaki meggyőzte a NASA vezetőjét a klímaváltozásról

Jim Bridenstinet a közelmúltban nevezték ki a NASA vezetőjének. A tudomány képviselői össze is rezzentek, mikor kiderült, nem elég, hogy Donald Trump klímaszkeptikus, de egy hasonló nézeteiről híres személy irányítja ezentúl az űrkutatást is. Azonban legfrissebb nyilatkozatai alapján úgy tűnik, valakinek sikerült meggyőznie az egykor szkeptikus képviselőt arról, hogy létezik a globális felmelegedés és abben az emberek is szerepet játszanak - számol be az Orlando Sentinel.