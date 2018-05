Nincs fekete-fehér tragédia: Mianmarban a rohingya szélsőségesek is ártatlanokat mészárolnak

Az Amnesty International helyszíni kutatások alapján összeállított jelentése szerint

„egy puskákkal és kardokkal felszerelkezett rohingya fegyveres csoport legalább egy, de valószínűsíthetően két tömegmészárlást követett el, amelyek során 99 hindu nőt, férfit és gyermeket öltek meg.”

- írja a 444.

A rémtetteket az Arakán Rohingya Felszabadítási Hadsereg (ARSA) követte el. Ezek a vérengzések még értelmetlenebbek annak fényében, hogy a muszlim rohingyákat a szélsőséges buddhista katonai diktatúra üldözi évtizedek óta. Ez nyilván ártatlan buddhisták meggyilkolását sem mentené, de a hinduk elleni támadások ép ésszel végképp megmagyarázhatatlanok.

„Nem lehet nem tudomást venni az ARSA kegyetlenségéről, ami örök emléket hagyott az általunk megkérdezett túlélőkben. Ugyanannyira fontos, hogy ezeknek a jogsértéseknek az elkövetőit is felelősségre vonják, mint hogy a rohingyák ellen emberiesség elleni bűncselekményeket elkövető mianmari hatóságokat is utolérje az igazságszolgáltatás" - nyilatkozta Tirana Hassan, az Amnesty International krízisekkel foglalkozó igazgatója.



Az egyik mészárlás túlélői arról számoltak be, hogy a szemük láttára gyilkolták le szeretteiket.

„A férfiakat lemészárolták. Azt mondták, ne nézzünk rájuk... Kések voltak náluk. Vascsövek és ásók is voltak a kezükben... A bokrok között bújtunk el, de részben láttuk, hogy mi történik... A nagybátyám, az apám és a bátyám – mindannyiukat megölték.”

- mondta el az egyik 18 éves túlélő.

A hadsereg aztán ezeket a gyilkosságokat arra használta ürügyül, hogy még ennél is sokkal több rohingyát mészároljanak le, és üldözzenek el.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsában múlt héten a mianmari küldött kritizált egyes tagországokat, amiért azok csak az „egyik oldalával” foglalkoznak a történetnek, és nem veszik figyelembe az ARSA által elkövetett bűncselekményeket. Az Amnesty azonban azzal vágott vissza, hogy „a mianmari kormánynak semmi joga kritizálni a nemzetközi közösséget, amiért az egyoldalú, egészen addig, amíg nem teszi lehetővé, hogy független vizsgálatok indulhassanak Arakán államban.”

A buddhista soviniszta diktatúra egyébként nem csak a muszlim vallású rohongyákat üldözi, de a keresztényekkel is egyre embertelenebbül válnak. Április eleje óta a Mianmar északi részén található, többségében keresztények által lakott Kachin államban is akcióba lépett a hadsereg. Természetesen itt is működik egy függetlenségi mozgalom, a katonák elvileg az ő állásaikat támadják. Eközben azonban "mellékesen"

sikerült elüldözniük mintegy 4000 embert.

Szijjártó Péter novemberben Mianmarban járt, ahol egy büdös szót sem vesztegetett a népirtásra, arról viszont biztosította a diktatúrát, hogy "Magyarország támogatja Mianmart a nemzetközi szervezetekben is".