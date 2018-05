A fideszes sajtón kívül a kutya nem kíváncsi a kormány alt-right-orgiájára

Ahogy arról portálunk is beszámolt, több ellenzéki médium mellett az Alfahírt sem engedték be a Schmidt Mária vezette Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Habony Árpád égisze alá tartozó Századvég Alapítvány nevével fémjelzett "Európa jövője" konferenciára. A szervezők "a helyszín kapacitásának korlátaira" hivatkozva nem engedtek szabad bejutást a nem Fidesz-közeli sajtónak, ami a 444 által most kiszúrt kép alapján több mint érdekes.