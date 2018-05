Máris újabb fordulat Katinkagét-ügyben! Shane nem is törölte le a Facebook-oldalt?

Alig írtuk meg, hogy Shane Tusup törölhette olimpiai bajnok úszónőnk Facebook-oldalát (az oldalnak két adminja volt, Hosszú Katinka, és az őt elhagyni készülő férje, márpedig nem az úszó törölte, tehát...), a 24.hu ledobta a bombát:

azt írják, az oldalt valószínűleg nem törölte senki, mivel ez a procedúra 14 napot vesz igénybe, addig visszavonható a döntés, amiről ráadásul adminként Katinkának is e-mailt kellett volna kapnia.

Az oldalt el is lehet rejteni a felhasználók elől, valószínűleg ez történhetett, hiszen ilyen esetben szokott megjelenni a most is olvasható “jelenleg nem áll rendelkezésre” üzenet - von mérleget a portál.

Csakhogy egy valamivel nem számol az újságíró! Mi van, ha Shane Tusup eltávolította az oldal adminisztrátorai közül Hosszú Katinkát, aki egyébként nagyon gyorsan úszik?

Esetleg ha a Facebook büntette Katinkát, mert mondjuk napimigránsos kamuhírt akart megosztani?

Izgalmas napoknak nézünk elébe.