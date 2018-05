Nem kapott 3 milliós jutalmat a polgármester, elvetetné a képviselők havi 23 ezer forintját

Egy hónappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy egy Győr-Moson-Sopron megyei községben, Gönyűn hárommillió forintos jutalmat irányoztak elő a polgármesternek. Végül cikkünk után a képviselőtestület nem szavazta meg a pénzt, és most jött az újabb fordulat: a képviselők is bukhatják pénzüket.