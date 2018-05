Mi fér bele egy rászoruló magyar családnak szánt 5170 forintos élelmiszercsomagba?

Most az csak az egyik szempont, hogy a programmal kapcsolatban felmerült visszaélések miatt az OLAF is vizsgálódik, azonban a 24.hu cikkéből az is kiderül, hogy abban sincs sok köszönet, amit a dobozok rejtenek.

Banánköztársaság-effektus: újabb korrupciós gyanút vizsgál az OLAF hazánkban Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) előzetes eljárásban vizsgálja, hogy történt-e csalás vagy szabálytalanság az uniós társfinanszírozású Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében kiosztott élelmiszersegélyeknél - tudta meg a 24.hu.A program keretében 11 ezer rászoruló magyar gyerek kapott tartós élelmiszert.

A projekt teljes költségvetése a támogatási szerződés szerint 9,5 milliárd forint, amiből várhatóan 1 831 000 darab dobozt állítanak össze.

Az első élelmiszerdobozokat (mert az érintettek változó ütemezésben többet is kapnak) összesen 646,2 millió forintért, 5170 forintos darabáron a romániai TOTAL-LEVIKO INVEST Srl. érdekeltségébe tartozó Káta-Mill Plusz Bt. állította össze - írta a portál.

Egyébként ezeken a csomagokon is ott az örömhír: "Ezt a csomagot Magyarország kormánya juttatta el Önhöz és családjához".