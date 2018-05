Ha Brüsszelben elfogadják, Magyarország komoly uniós forrásoktól eshet el

A Financial Times értesülése szerint több mint 30 milliárd eurót veszíthetne térségünk, miközben Görögország, Olaszország és Spanyolország jobban járna.

Az Európai Bizottság 2021 és 2027 közötti időszakára szóló költségvetési javaslatok kapcsán, a bizottsági munkadokumentumokra hivatkozva a Financial Times azt írja:

a támogatások odaítélésének kritériumai változnak, ez pedig az eddig legnagyobb kedvezményezetteket, köztük Magyarországot is hátrányosan fogja érinteni.

A végleges számokról várhatóan kedden döntenek, és a délutáni órákban válnak nyilvánossá.

Mindenesetre a Financial Times úgy tudja: Lengyelország 23 százalékkal, Magyarország, a csehek, az észtek és a litvánok pedig 24 százalékkal kevesebb támogatást kapnának. Brüsszel a támogatások új kritériumai közé emelné azt, hogyan érintette az évtized elejének euróválsága az egyes országokban élőket, vagyis inkább a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került déli tagállamok jutnának több pénzhez (a spanyolok 5, a görögök 8, az olaszok pedig 6,4 százalékkal több kohéziós forrásra számíthatnának).

Bizalmatlanság az Orbán-kormánnyal szemben

Korábban a kritériumok kapcsán az is javaslatként fogalmazódott meg, hogy az uniós támogatásokat a jogállamiság kérdéséhez kellene kötni. A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) cikke alapján az Alfahíren is beszámoltunk arról, hogy az Európai Bizottság a jogállamiság elveinek tisztelete mellett a korrupció elleni harc sikerességét is az uniós támogatási pénzek feltételéül szabná. Nem titkoltan ezek a kritériumokat Lengyelország és Magyarország miatt kerültek terítékre.



Februárban többek között a brit Guardian lap is azt írta: az EP-képviselők egyre jobban aggódnak amiatt, hogy Magyarországon az uniós források Orbán Viktor miniszterelnök családjához, barátaihoz és támogatóihoz kerülnek, akik uniós támogatású infrastrukturális szerződéseket nyernek lényegében verseny nélkül. Mint ismert, az OLAF-jelentés (Európai Csalás Elleni Hivatal) súlyos szabálytalanságokat tárt fel a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak a volt cégével, a közvilágítási projektekben utazó Eliossal kapcsolatban.