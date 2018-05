Légtérsértés: 27 pilótával szemben indult eljárás

Szabálysértési eljárást indított a rendőrség a Magyarország légterébe hétfőn engedély nélkül berepülő repülőgépek és helikopterek pilótái ellen - tájékoztatott a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

Azt írták: a rendőrök 28 francia állampolgárságú repülőgép-vezetőt ellenőriztek, közülük 27-tel szemben járnak el a légiközlekedés biztonságát és védelmét szolgáló szabályok megszegése miatt.



A Honvédelmi Minisztérium korábban azt közölte: 13 óra után néhány perccel riasztották a készültségi szolgálatban lévő Gripenjeiket, mert 14 ultrakönnyű merevszárnyú repülőgép és 14 ultrakönnyű Giro helikopter lépett be a magyar légtérbe. A Franciaországból Románia felé tartó 28 légijármű előzetesen nem nyújtott be repülési tervet, valamint az ország légterébe való belépéskor nem vették fel a kapcsolatot a polgári légiforgalmi hatósággal.



A Gripenek az azonosítást követően visszatértek a kecskeméti bázisra. A kisgépek a balatonkeresztúri repülőtéren szálltak le, ahol a velük szembeni intézkedést a rendőrség munkatársai vették át - tették hozzá.



Hosszú Balázs, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI megkeresésére elmondta: annak a pilótának, aki ellen nem indult szabálysértési eljárás, volt berepülési terve, a rádióját is használta. A többiek pénzbüntetésre számíthatnak, de kedden mindegyikük folytathatja útját Románia felé.