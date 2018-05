Veszteséges az Orbán család bányája

Két nyereséges év után tavaly ismét veszteségbe fordult az Orbán család egyik legfontosabb bányászati cégének eredménye. Tavaly a Gánt Kő és Tőzeg Kft-ből 730 millió forintot vett ki a miniszterelnök családja, ezúttal azonban nem tud osztalékot fizetni a társaság - írja a G7 gazdasági portál.

Mint ismert, a vállalatot feldarabolta a miniszterelnök rokonsága. Korábban a kormányfő édesanyja, édesapja, és testvére tulajdonában volt a cég, azonban ez 2017 október 1-jén megváltozott. A megmaradó vállalat (ami a Gánt Kő Kft. nevet viseli) kizárólag idősebb Orbán Győzőé lett, míg a vállalatból kiváló Hahót Tőzeg Kft. Orbán Győzőné és ifjabb Orbán Győző kezébe került. Ennek a cégnek még nem jelent meg az éves eredménye.



A Gánt Kő Kft.-nek - vélhetően részben épp a szétválás miatt - az árbevétele is csökkent: 2016-ban még több mint 460 milliós forgalma volt, tavaly viszont a 410 milliót sem érte el. Az igazán nagy különbség azonban, hogy míg két éve további 315 millió forint befolyt a botfai bánya bányászati jogának értékesítéséből, és így az árbevétel mellett 350 milliós egyéb bevétel is keletkezett, most ezen a soron csak 6 millió forint szerepelt.

Jórészt ez okozta a veszteséget is. Bár a költségek is csökkentek, nem olyan mértékben, mint a bevételek, így a tavalyelőtti majd 270 milliós profitot 2017-ben 34 milliós veszteség követte - írja a portál.