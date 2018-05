Megtörtént amire a Fidesz nyolc éve vár - Szijjártót fogadta az amerikai külügyminiszter

A találkozót követően Szijjártó a közmédiának úgy fogalmazott, hogy Magyarország és az Egyesült Államok megerősítette stratégiai szövetségét.

"Az Egyesült Államok természetes szövetségesesként tekint Magyarországra és az egész közép-európai térségre"

- mondta a miniszter, aki biztosította partnerét arról, hogy

"Magyarország nem fog beállni az Egyesült Államokat most már lassan hobbiszerűen bíráló európaiak sorába".

Továbbra is együttműködnek rendkívül fontos külpolitikai kérdésekben, így az ENSZ-reform vonatkozásában és abban a tekintetben is, hogy Izraellel szemben tisztességes nemzetközi megközelítést szeretnének kivívni - mutatott rá. Hozzátette: együttműködnek továbbá az illegális migráció és a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint abban is, hogy világszerte a keresztény közösségeket megvédjék.