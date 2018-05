Rogán feltalálótársai 400 milliót vesznek ki a Hunguardból

A máltai Javelin Ltd. kiszállása után csak Csik Balázs és Lengyel Csaba maradtak a Hunguard tulajdonosai. A magyar közműcégek és pénzintézetek számlázási rendszerének auditálásából élő, a Fidesz által monopolhelyzetbe hozott cég most a tavalyelőtti alig több mint félmilliárdos bevételét csaknem megtriplázta, üzemi eredménye pedig 41 millióról több mint tízszeresére, 515 millióra ugrott. Így az adózás utáni 470 milliós profitból 400 milliót ki is vesz a Csik–Lengyel-duó – olvastuk ki a kft. 2017-es beszámolójából.

2016 nyarán derítette ki a Népszabadság, hogy a közműcégek auditálásából jót kaszáló Hunguard Kft. mögött egy ismeretlen tulajdonosi hátterű, Cipruson bejegyzett, de máltai cég, a Javelin Ltd., valamint két magánszemély, Csik Balázs és Lengyel Csaba áll. Másnap az Alfahír és a Népszabadság egymástól függetlenül hozta a hírt: utóbbi két személy Rogán Antallal közösen egy találmányt jegyez.

A híres feltaláló, Rogán Antal állhat a Hunguard offshore hátterében? Kedd reggel hozta nyilvánosságra a Népszabadság, és portálunk is foglalkozott vele, hogy a Fidesz által többszázmilliós bevételhez juttatott cég, a közműcégek számlázásának auditálását végző Hunguard Kft. 80 százalékos tulajdonosa egy offshore cégháló a Javelin Ltd.-vel a csúcsán. Ennek a hálónak végső állomása egy vagyonkezeléssel foglalkozó ciprusi ügyvéd, a Mossack Fonseca-botrányban is érintett Christos P.

Csik másik cége, a Profitrade 90 Kft. több uniós támogatású projektben is szerepelt, márciusban látott napvilágot, hogy e vállalkozás olyan OLAF-vizsgálatokban is érintett, melyben a NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával eljárást indított. Akkor lapunk elsőként írta meg: az akkori többségi tulajdonos, a svájci Central European Investment AG nevű, ismeretlen tulajdonosi szerkezetű (offshore) svájci cég zsebelte be a Profitrade 90 nyereségét.