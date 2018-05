A románok ráküldték a rendőrséget az Európa Tanács székelyföldi konferenciájára

A rendőrséget Dan Tanasa, a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) vezetője hívta ki arra hivatkozva, hogy "eltűntek" az általa hozott tájékoztató anyagok a konferenciaterem előcsarnokából.

A székely zászlók és magyar feliratok elleni perek tucatjait elindító egyesület vezetője a sajtónak elmondta: Catalin Ivan román szociáldemokrata párti (PSD) európai parlamenti képviselővel érkeztek a rendezvényre, hogy a magyar fél „irredenta propagandáját” próbálja ellensúlyozni a tájékoztató anyagaival. Az előcsarnokba kitett szórólapjaik és könyveik azonban tíz perc alatt "eltűntek", anélkül, hogy eljutottak volna a konferencia résztvevőihez.

A románok szemét az is szúrhatta, hogy a rendezvényen bejelentették: az Európa Tanács önkormányzati kongresszusa jelentést készít a nyelvi jogok önkormányzati érvényesüléséről, a demokráciát szeretnék erősíteni.

Erről Gudrun Molster-Törnström, az önkormányzati kongresszus elnöke beszélt a konferencia megnyitóján. Az elnök elmondta:

rengeteg panasz érkezik az Európa Tanácshoz azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzatok miként alkalmazzák a kisebbségi és regionális nyelvek chartáját, melyet éppen húsz évvel ezelőtt fogadtak el.

Az elnök úgy vélte, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó önkormányzati képviselők nem tudják megfelelő hatékonysággal teljesíteni megbízatásukat, ha nem használhatják az anyanyelvüket. A nyelvi jogok érvényesítése a képviselet hatékonyságát növeli.

Köszöntőjében Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke megemlítette: Románia "eminens diák" volt a NATO és az EU-csatlakozás idején, de az akkor megígért törvények egy része nem született meg, mások érvénybe léptek, de nem alkalmazzák.

„Segítsenek abban az erőfeszítésünkben, hogy békés és biztonságos otthont teremtsünk, olyan országot, ahol az etnikai identitásunk megőrzése nem kerülhet veszélybe”

- fogalmazott Kelemen Hunor.

A rendőrség mozgósításával a románok rögtön be is bizonyították, hogy mit gondolnak a békéről, illetve a békés párbeszédről. Az ET Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának a jelentése az önkormányzati anyanyelvhasználatról várhatóan másfél év alatt készül el majd el. Vajon a románok mit fognak akkor csinálni?