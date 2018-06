Nem létező gyermekrabló bandákkal ijesztette meg a szülőket egy iskolaigazgató

Az igazgató azt írta, egy szülő biztos forrásból tudja, hogy Pécsen és Budapesten is szervezett bandák rabolják el a 10-14 éves lányokat, a rendőrök már nyomoznak is az ügyben. A levélben azt is megírta, hogy az egyik 9 éves tanulót hazafelé követte egy férfi, lefújta valamivel és meg is támadta.

Bár a levél jókora pánikot keltett, a rablóbandákról szóló hír nem bizonyult igaznak, sem a BRFK-nál sem a Baranya megyei kapitányságnál nem tudtak ilyesmiről. A rendőrök meg is keresték az igazgatót, aki nem tudott konkrétumokkal szolgálni.

Bár a pedagógust valószínűleg jó szándék vezérelhette, mikor az általa hallott pletykáról értesítette a szülőket, a levél kiküldéséért akár büntetést is kaphat.

A másik eset viszont sajnos tényleg megtörtént: a rendőrség jelenleg is keresi azt a férfit, aki 2018. május 23-án 16 óra és 20 perc körül egy Budapest XIX. kerületi társasház liftjében szeméremsértő módon viselkedett egy gyermekkel. Ő látható a fenti képen.