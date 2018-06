A Jobbikban gyásznapnak élik meg június 4-ét

„Van egy szimbolikus jelentése annak, hogy a magyar parlamentben egy külön főbizottság foglalkozik az elszakított magyarság ügyeivel” – jelentette ki Szávay István, a Jobbik országgyűlési képviselője, a Nemzeti Összetartozás Bizottság tagja a Hír TV Reggeli járat című műsorában. Ugyanakkor természetesen vannak viták a kormánypártokkal – tette hozzá, utalva a Nemzeti Összetartozás Napjának „örömünneppé” tételére, melyre szerinte a kormány

vidám táncikálásokkal, zenés műsorokkal és ünnepi beszédekkel

emlékezik.

Szávay leszögezte: nem ért egyet azzal a kormányzati narratívával, hogy azt kell ünnepelni, hogy megmaradtunk, mert a határon túli magyarság fele elfogyott 98 év alatt. Ezért ők a Jobbikban gyásznapként élik meg, a magyarság egyharmada

idegen, sőt ellenséges uralom alá került.

A kormánynak a határon túli magyarság önrendelkezéséért kellene síkra szállnia, ehelyett azonban a jobbikos nemzetpolitikus szerint az Orbán-kabinet kerüli a konfliktusokat, nem áll ki az autonómiatörekvések vagy például a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés mellett. Szávay úgy látja, a Fidesz-kormány ehelyett mindent pénzzel akar megoldani.

A Jobbikon belüli helyzetet a politikus úgy ítélte meg, a „kormánynak a közpénzből működtetett szennymédiája” álhíreket gyárt, a konfliktus jóval kisebb annál, mint ami a médiában megjelenik. Dúró Dóra Facebook-bejegyzésével kapcsolatban azt mondta, a képviselő asszony

nem biztos, hogy azt egyedül és saját szándékból írta,

és ezt „értse mindenki, ahogy gondolja!”

Toroczkai László ügyében a párt etikai bizottsága csütörtökön fog dönteni, a platformalapítás pedig a képviselő szerint „egy nyílt szembeszegülés volt”. Ugyanakkor hozzátette, az ásotthalmi polgármester által felvetett kritikák között van több olyan is, amivel ő, illetve több politikustársa is egyetért. Ezek egyrészt a párt és a frakció működésével kapcsolatos kritikák voltak, másrészt pedig bizonyos „apró szempontok szerint a párt politikai irányvonalát is felül kell vizsgálni”.

A néppártosodás túl lett tolva

– tette hozzá. Úgy véli, a néppártosodásnak is voltak vadhajtásai, melyeket le kell nyesegetni, de visszafordulni sem lehet, melyet most Toroczkai üzen a híveinek.

