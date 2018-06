Tudta? Már szinte mindent megoldottak az országban, a Fidesz így Európát újítaná meg

Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában több mindenre is felhívta a kormánypártok figyelmét. Egyrészt a Fidesz politikai hajtűkanyarjaira, amely során egy vadliberális pártból, az SZDSZ-t alulról előzve lett konzervatív, majd illiberális, most pedig kereszténydemokrata. Ám Gyöngyösi Márton szerint a kereszténydemokráciától távol állnak, ez is csak egy marketingfogás, kommunikáció. A Fidesz politikáját jelenleg az ellenségképzés, az irigység, a gyűlölet és a féltékenység jellemzi, ugyanakkor hiányzik a szolidaritás, a szubszidiaritás, a hatalmi ágak szétválasztása, miközben a szociális piacgazdaságnak pont az lenne a lényege, hogy senkit nem hagynak az út szélén, azonban itt csak a párthűség alapján érkezik segítség.

Gyöngyösi Márton szegény-ellenesnek nevezte a Fidesz politikáját, amelyre semmiféle szolidaritás nem jellemző. Emellett Orbán Viktort zavarják a civilszervezetek is,

ezért próbálják bevezetni minden téren a központosításokat, felszámolni az önkormányzatiságot, megszüntetni a bíróságok függetlenségét, és csorbítani a sajtószabadságot.

A legerősebb ellenzéki párt frakcióvezetője ígéretet tett arra, hogy ennek a Jobbik gátat fog szabni,

és szociális néppártként a bevándorlással szembeni védelem mellett, egzisztenciális védelmet is kíván nyújtani a magyar embereknek.

A kormány nevében válaszoló Dömötör Csaba propaganda-államtitkár a központosítás kérdésével nem foglalkozott, viszont azt elmondta, hogy csökkent a rezsi, majdnem mindenki dolgozik, segítettek a deviza-károsultakon, Magyarország felívelő szakaszában van, és „minden továbbinál több magyar szerint mennek jó irányba a dolgok” (aki meg nem ezt vallja, az egy hazaáruló - aszerk.)

Bár még van itthon is 4 feladat - ismerte el Dömötör Csaba, de a kormány már az ötödikre is felkészült, "vegyünk részt Európa megújításában".

